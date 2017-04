Prefeitura de Mossoró aumenta oferta de vacinas contra Aftosa

A primeira edição da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa foi lançada na manhã desta terça-feira, 25. Este ano, subiu de 25 subiu para 30 o número de cabeças de gado bovino que serão vacinados por produtor. A Prefeitura de Mossoró adquiriu 20 mil doses da vacina para distribuição gratuita nas duas etapas da campanha.

Esta primeira etapa acontece durante todo o mês de maio, cujo calendário foi distribuído aos produtores que estavam presentes na solenidade no Centro de exposições Armando Buá (Feira do Bode). Para os demais, o calendário também está disponível na Secretaria Executiva de Agricultura e Recursos Hídricos, que funciona no mesmo local.

A prefeita Rosalba Ciarlini destacou que o investimento da Prefeitura foi de 70 mil reais para as duas etapas da campanha. “Esse cuidado para com a saúde do gado bovino é fundamental para manter o nosso estado livre da Aftosa, e assim como o corte de terra, é mais um benefício para o homem do campo”, disse.

A secretária executiva da Agricultura e Recursos Hídricos, Katherine Bezerra, lembrou que a ação contará com participação de 12 estagiários dos cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) e equipes do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN), órgão parceiros do município. “Lembrando que só poderão ser vacinados os rebanhos cujos produtores estejam cadastrados junto ao Idiarn”, destacou.

A segunda etapa de vacinação será no mês de novembro, de acordo com o calendário nacional de combate à Febre Aftosa.

Participaram do lançamento ainda a vice-prefeita Nayara Gadelha e o vereador Alex Moacir.