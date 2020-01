Prefeitura de Mossoró assina convênio com a CEF para serviços de pavimentação de vias e recuperação do Museu Lauro da Escóssia

Na manhã desta quarta-feira, 15, a prefeita Rosalba Ciarlini esteve reunida com representantes da Caixa Econômica Federal para a assinatura de convênio para a realização de melhorias em setores da infraestrutura da cidade. Os recursos são oriundos de emendas parlamentares do deputado Beto Rosado, destinadas ao município. Assinaram o convênio a prefeita Rosalba e o superintendente da Caixa, Gilson Pedro Ramos, superintendente executivo.

O primeiro convênio assinado foi o de recapeamento com asfalto CBUQ e sinalização de diversas vias nos bairros Centro, Aeroporto, Santo Antônio, Nova Betânia, Alto da Conceição e Doze Anos, no valor de R$ 7,8 milhões. O outro convênio diz respeito a pavimentação a paralelepípedo de ruas dos bairros Aeroporto, Barrocas, Belo Horizonte, Lagoa do Mato, Américo Simonetti, Santo Antônio, Alto da Pelonha e Santa Delmira, no valor de R$ 9,8 milhões. O terceiro convênio diz respeito a reforma e modernização do Museu Histórico Lauro da Escóssia, no valor de R$ 305 mil.

O superintendente executivo da Caixa, Gilson Pedro, falou sobre a importância da parceria com a prefeitura de Mossoró. “São três contratos importantes e a caixa é uma parceira importante da prefeitura. Vamos melhorando e estreitando essa parceria, principalmente com a superintendência mais próxima da prefeitura e do povo de Mossoró. Após a assinatura vamos partir para o trâmite a liberação dos recursos”, disse ele.

A presidente da Câmara Municipal Izabel Montenegro participou do momento da assinatura e destacou o apoio federal para a cidade de Mossoró. “Mossoró precisa desse apoio e essas emendas foram muito importantes para a nossa cidade. Com essa superintendência na cidade vamos batalhar para atrair novos investimentos”, falou.

O deputado federal Beto Rosado falou sobre como funcionou a destinação dos recursos e como os bairros e ruas foram escolhidos para serem beneficiados. “Esses recursos estão sendo destinados para melhorar as condições da cidade e estão sendo usados da forma mais democrática. Fizemos uma votação nas redes sociais e já divulgamos as mais votadas. Ainda esse ano ainda serão liberados mais recursos para pavimentação”, explicou o deputado.

A prefeita Rosalba Ciarlini falou do trabalho de melhorias na cidade e a importância da pavimentação e da melhoria nas condições do Museu Lauro da Escóssia. “Nós sabemos da necessidade da pavimentação em várias vias. É um trabalho contínuo de melhoria e estamos buscando cada vez mais em Brasília. Nesses convênios de pavimentação serão 9 mil metros quadrados de paralelepípedo e também as calçadas. Vamos levar também melhorias do nosso Museu, um local tão importante da nossa história”, falou a prefeita.

Participaram da assinatura do convênio a vice-prefeita, Nayara Gadelha, Ciro Leite e Francisco Eriberto, da equipe da Caixa Econômica em Mossoró; os vereadores Francisco Carlos, Rondinelle Carlos, Didi de Arnor, Sandra Rosado, Manoel Bezerra, Tony Cabelos, Alex Moacir, Ricardo de Dodoca e Emílio Ferreira; os secretários municipais e lideranças comunitárias.

Portal prefeitura