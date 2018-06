Prefeitura de Mossoró apresenta projeto de combate à obesidade infantil

A Secretaria de Saúde apresentou para os servidores da saúde, residentes e assistentes sociais o Programa Crescer Saudável. O programa tem o objetivo de garantir o adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, prevenindo, controlando e tratando a obesidade infantil.

A previsão é que o Crescer Saudável comece a funcionar em agosto deste ano para 45 Unidades de Educação Infantil (UEIs), tendo o suporte de 45 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que auxiliarão no desenvolvimento das atividades.

O público-alvo do Programa é formado por crianças de 0 a 10 anos que frequentem as UEIs, Escolas Municipais de 1ª a 4ª série e UBSs. Os pais dos alunos também estão dentro desse grupo por ser uma peça fundamental no combate do sobrepeso ou obesidade nas crianças.

Neste primeiro momento a ideia do encontro foi mostrar o passo a passo que vai ser feito pelo Programa Crescer Saudável, como a definição dos perfis das crianças para reconhecer a realidade desse público e traçar metas que possam ajudar na alimentação correta; orientações para que os pais dos alunos ajudem no controle da obesidade; oficinas e ações que vão ser realizadas ao longo da execução do Programa.