Prefeitura de Macaíba abre concurso com salários de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Macaíba abriu nesta segunda-feira, 03, concurso público com 627 vagas de níveis médio e superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de janeiro de 2019, através da internet. As provas estão previstas para fevereiro de 2019. Os salários variam de R$1.082,24 a R$10.573,50.

Confira aqui o edital.

As inscrições custam R$ 85 para os cargos de nível médio e R$ 105 para nível superior. A banca organizadora do concurso é a Consulpam Consultoria.

Há vagas para agente administrativo, agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, técnico de farmácia, assistente social, auditor de tributos, dentista, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, médico, pedagogo, psicólogo e professor.