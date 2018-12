Prefeitura de Caraúbas oferece curso gratuito sobre manejo de suínos

A Prefeitura de Caraúbas, por intermédio da Secretaria Municipal de Políticas do Campo e em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), deu início esta semana à segunda etapa do programa “Conhecer Rural”, voltado para o manejo sanitário de suínos.

O curso acontece nas dependências do auditório da Prefeitura e conta com a participação de criadores de todo município e consta de aulas teóricas e práticas. Através do programa, agricultores e criadores serão capacitados gratuitamente.

“Os cursos são voltados para vários tipos de manejos e criadores rurais, sendo essa segunda etapa direcionada aos criadores de suínos, que querem aprender novas técnicas para de manusear a comercialização e o cria tório. Esses cursos vieram para ajudar o homem do campo no tocante à criação”, destacou o secretário de Políticas do Campo, Elionaldo Benevides.

Na semana passada, aconteceu a primeira fase, com cursos voltados para o manejo de caprino e ovino, onde criadores tiveram acesso às aulas práticas e teóricas. Nesta semana, o mesmo processo pedagógico acontece para criadores de suínos.