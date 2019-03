Prefeitura credita hoje salários dos servidores municipais e inicia pagamento do 14º da Educação

A Prefeitura de Mossoró paga hoje (28) os salários dos servidores públicos municipais, efetivos e comissionados. Os valores já foram creditados nas contas.

Com o pagamento anunciado para hoje, a prefeita honra o compromisso da folha rigorosamente em dia, inclusive garantindo que o servidor já esteja com o salário antes do feriado de carnaval. “A prioridade é pagar o servidor em dia e por isso eles já recebem hoje para poder aproveitar o carnaval com os salários”, informa a prefeita Rosalba Ciarlini.

Também inicia hoje o pagamento do 14º salário para os servidores da educação das 16 escolas premiadas do ensino fundamental e unidades de educação infantil.

Estão inclusos no pagamento ainda diárias, PMAQ, plantões e PFS. Na próxima semana serão pagos os adicionais como décimo-terceiro e terço de férias.

Ontem, a Prefeitura encaminhou à Câmara Municipal o projeto de lei de reajuste dos professores. Com isso, o piso municipal (valor do salário inicial) dos professores, para jornada de 40 horas semanais, será fixado em R$ 3.539,54, significando R$ 981,80 acima do piso nacional, e R$ 960,82 acima do piso estadual. Anualmente, o Ministério da Educação divulga o valor do Piso Salarial Profissional Nacional – PSPN do magistério público, em conformidade com a Lei Federal n. 11.738/08. Para 2019, este valor foi fixado em R$ 2.557,74, para jornada de 40 horas semanais.

PREVI – O Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró (Previ Mossoró) informa que já está creditado em conta o pagamento referente ao servidor aposentado. O pagamento foi efetuado hoje, 28.