Prefeitura anuncia reforma dos mercados Central e Bom Jardim

A Prefeitura de Mossoró anuncia processo licitatório para reforma dos mercados Central e Bom Jardim. A ação faz parte de um plano de recuperação dos mercados públicos na cidade desenvolvido pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Trabalho e Turismo. O trabalho iniciou no mercado do Alto da Conceição.

A licitação será aberta no próximo dia 09 de agosto. A partir disso, com a finalização dos tramites burocráticos, será dada a ordem de serviço para realização das obras para reforma, manutenção e recuperação dos equipamentos.

O trabalho de reestruturação dos mercados públicos era uma reivindicação antiga dos comerciantes e também da população que visita os equipamentos diariamente. O investimento é com recursos próprios do município. A ação contempla serviços de recuperação da cobertura, rede elétrica, rede hidráulica, revestimento, banheiros, acessos e pintura.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo, Lahyre Rosado Neto, destaca que os mercados públicos são importantes ferramentas da economia mossoroense, que recebem diariamente milhares de pessoas que vem de outras cidades comprar em Mossoró, além da população local, que também compra e vende em cada um dos nossos mercados. “Sempre me preocupei com a qualidade e estrutura e agora fico feliz de fazer parte da gestão que está recuperando os mercados e que vai deixá-los em melhores condições para o bem estar da nossa gente”, ressalta.