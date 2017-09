Prefeitura anuncia inscrições para Maratona de Fotografia Mossoró Terra da Liberdade

A Prefeitura de Mossoró abre na próxima segunda-feira, dia 11, as inscrições para a Maratona Fotográfica Mossoró Terra da Liberdade. O tema escolhido para este ano é: ‘Festa Mossoró Terra da Liberdade – Revivendo’. A proposta é estimular a criatividade dos fotógrafos e convidar a comunidade mossoroense a dedicar seus diferentes olhares e percepções sobre a festa.

As provas serão realizadas em duas categorias: Auto da Liberdade e Cortejo Cultural da Liberdade. As inscrições serão gratuitas. O concurso é aberto para o público em geral, de qualquer região do Rio Grande do Norte, do Brasil ou de qualquer país, maiores de 14 anos. Será vedada apenas a participação de servidores da Prefeitura Municipal de Mossoró envolvidos na organização desse concurso ou em qualquer outra instância da administração direta do município, além de membros integrantes da Comissão Técnica desse concurso.

Segundo o edital, as inscrições para habilitação podem ser feitas no período de 11 a 22 de setembro de 2017, presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada à Rua Pedro Alves Cabral, s/n – Aeroporto, ou através do e-mail [email protected] com o assunto: Inscrição Maratona Fotográfica.

Os participantes inscritos serão credenciados para ter acesso livre às apresentações do Auto da Liberdade e ao Cortejo Cultural da Liberdade. Cada participante pode inscrever-se com até 02 (duas) fotografias em cada categoria. As fotografias devem ser inéditas, ou seja, não terem sido apresentadas em nenhum livro ou mostra, ou premiada em outros concursos até a data da inscrição.

Os trabalhos devem ser enviados até o dia 6 de outubro, e somente serão aceitos até 02 (dois) arquivos de imagens de cada participante. Estas deverão ser devidamente identificadas através do preenchimento da FICHA DE INSCRIÇÃO, com nome, endereço residencial completo, CPF, telefone, e-mail, título(s) e descrição da(s) fotografia(s), obedecendo alguns critérios.

As fotografias devem ser digitais em formato .jpg, disponibilizadas em mídia digital (CD, DVD ou pendrive) e em papel com brilho no formato 20 x 30 cm; não há restrição à técnica utilizada, podendo as imagens ser coloridas ou P&B; somente serão aceitas inscrições de fotografias inéditas. Entende-se por inédita a fotografia não apresentada em nenhum livro ou mostra, ou premiada em outros concursos até a data da inscrição; os candidatos inscritos são responsáveis pelo teor e conteúdo das imagens, incluindo autorização de publicação dos seus atores.

De acordo com o edital, pela inscrição, os participantes cedem à Prefeitura Municipal de Mossoró os direitos patrimoniais sobre as imagens enviadas e autorizam o uso das mesmas em todo e qualquer material, documentos e meios de comunicação, para serem usadas nas campanhas promocional e institucional da Prefeitura. A autorização do uso das imagens será concedida a título gratuito, abrangendo o seu uso em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e elas poderão passar por edição, fracionamento, alteração da resolução, etc, de acordo com avaliação técnica da Secretaria de Comunicação Social – SECOM, sem que haja prejuízo a essência da fotografia e o conjunto da obra.

O público escolherá as melhores fotografias entre as pré-selecionadas pela Comissão Técnica. Serão pré-selecionadas 20 (vinte) fotografias, com premiação para o 1º, 2º e 3º lugar, sendo 10 de cada categoria.

O resultado da pré-seleção será divulgado até o dia 13 de outubro de 2017. Concluída a pré-seleção, a Secretaria de Comunicação Social procederá com a publicação das fotografias pré-selecionadas na página da Prefeitura Municipal de Mossoró no Facebook, marcando os respectivos autores para a fase online de seleção.

A seleção dos vencedores será feita pela internet e terá como base a divulgação das fotografias nas redes sociais. Vencerão os inscritos que obtiverem o maior número de “curtidas” em suas fotos na página Oficial da Prefeitura Municipal de Mossoró no Facebook, no endereço http://www.facebook.com/PrefeituradeMossoro.

A seleção online se encerrará no dia 27 de outubro e a divulgação da classificação do concurso será feita pela Secretaria de Comunicação Social. Serão entregues prêmios para os três primeiros classificados da escolha do público.

Mais informações e a ficha de inscrição para o concurso estão publicados no Jornal Oficial do Município (JOM), na edição de 05 de setembro de 2017.

Premiação:

1º colocado – R$ 1.000

2º colocado – R$ 700

3º colocado – R$ 500