Prefeitura anuncia Feira e Fórum de Turismo de Mossoró

Mossoró deve sediar a primeira edição da Feira e Fórum de Turismo com realização no início do segundo semestre. Essa foi uma das pautas de mais uma reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Participaram representantes do poder público municipal, além de instituições da cadeia produtiva como SEBRAE, SENAC, Convention Bureau, entre outros.

A I Feira e Fórum de Turismo de Mossoró vai ocorrer em julho através de parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Mossoró, SEBRAE e SENAC. “Teremos uma programação com stands, palestras e capacitações para o setor. Será um evento voltado a toda cadeia”, informa o secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Municipal de Turismo, Lahyre Neto.

A reunião ordinária do COMTUR desta quinta (21) debateu ainda temas como a realização dos Jogos Escolares da Juventude 2019 em Mossoróa, além do projeto encaminhado ao Programa de Ação Para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste – Prodetur.

