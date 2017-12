Prefeitura abre processo seletivo para professor temporário

A Prefeitura de Mossoró tornou público através do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição de 22 de dezembro de 2017, a realização de Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária com prazo determinado, mais cadastro reserva, sob o regime de contrato administrativo para cargos específicos na Rede Municipal de Educação.

As vagas são para profissionais de nível superior, para exercer a função de professor de Educação Infantil, e do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, com formação em Pedagogia, e função de professor de 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental com licenciatura em cursos específicos. A remuneração será de R$ 2.395,56.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, no período de 08 a 12 de janeiro de 2018, no horário das 07h00 às 17h00, na Secretaria Municipal de Educação, na Sala do Conselho Municipal de Educação. É necessário preencher a ficha de inscrição disponível no edital da seleção.

Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 60,00, para todos os cargos. O pagamento deverá ser realizado através de depósito identificado com o nome do candidato ou transferência para Conta Corrente 57.180-6, Agencia nº 4687-6, Operação 001, Banco do Brasil.

O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de até 1 ano, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. São ofertadas vagas para professores de Artes, Ciências, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, além de professores com formação em Pedagogia.

Para informações completas e a ficha de inscrição, clique aqui