Prefeitos de José da Penha e Rio do Fogo anunciam apoio a Robinson Faria

O prefeito Raimundo Nonato Fernandes, do município José da Penha, anunciou nesta segunda-feira (23), o apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Robinson Faria. Raimundinho é o único prefeito do PDT no Rio Grande do Norte.

Esteve ainda no encontro que firmou união política: o vice-prefeito de José da Penha, Júnior Jácome; o prefeito de Doutor Severiano, Dr. Neri (PSD) e o ex-prefeito de Encanto, Alberoni Neri (DEM).

Além disso, o prefeito de Rio do Fogo, Laerte Paiva, do partido DEM, também confirmou o apoio ao projeto político pela reeleição do governador Robinson Faria, em encontro na sede do PSD, em Natal.