Prefeitos abrem mão da reeleição

Enquanto a disputa pelas prefeituras vai ficando mais acirrada, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte divulga dados no mínimo intrigantes. Dos 122 prefeitos com direito a disputar a reeleição no pleito deste ano, 26 desistiram de concorrer por considerarem a precária situação econômica dos municípios como um entrave para uma boa administração.

A situação é muito grave, diz o presidente da Femurn. Além dos mais, os prefeitos estão sendo transformados em meros pagadores de salários. Gerir os municípios na atual crise é um verdadeiro ato de coragem, diz o prefeito de Assú e presidente da Federação, Ivan Júnior.

Em todo país, há 4.202 municípios com prefeitos aptos à reeleição, dos quais 1.830 abriam mão da reeleição. Esse também é um fato inédito no Brasil.