Prefeito e secretariado da Serra do Mel se reúnem com contador para planejamento de ações administrativas

Nesta segunda-feira, 16, o secretariado do prefeito de Serra do Mel, Josivan Bibiano (PR), se reuniu com o contador Francisco de Assis Brito, para tratar de questões como a fundamentação e os procedimentos para que o poder público possa desempenhar suas funções com critério, planejamento orçamentário consistente e estabelecer com clareza as prioridades da gestão.

O encontro foi no Bookafé, em Serra do Mel, oportunidade em que o profissional de contabilidade abordou temas importantes, como Plano Plurianual (PPA), que inclui uma série de programas temáticos, em que são colocadas as metas para os próximos anos em diversos setores; Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano.

Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que também foi abordada no encontro, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual. Ou seja, é um elo entre esses dois documentos.

O contador Assis Brito fez ainda, abordagem sobre temas que norteiam os princípios da Administração Pública, tais como Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

O prefeito Bibiano participou da reunião e ressaltou a importância de se observar e atender aos instrumentos de planejamento governamental, bem como o de cumprir os preceitos mandamentos que regem a Administração Pública.

Para o prefeito Bibiano, informações nunca são demais, principalmente se remetem à transparência e se traduzam em ações que facilitem o trabalho e, consequentemente, resultem em melhoria para a gestão.