Prefeito de Granjeiro, no ceará, é assassinado com três tiros

Conhecido como João do Povo, o prefeito de Granjeiro, João Gregório Neto (PL), foi assassinado na manhã desta terça-feira, 24, na sede do município, próximo ao açude Junco.

A vítima tinha 54 anos e foi atingido com três tiros enquanto caminhava no entorno do açude Junco.

A Polícia Militar do Ceará faz buscas pelos suspeitos com equipes de Cariús, Cedro, Iguatu, Juazeiro do Norte e Várzea Alegre, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).