Prefeito Carlos Eduardo participa de missa em homenagem aos Mártires de Cunhaú e Uruaçu

A missa solene celebrada no Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu do bairro Nazaré, na manhã de hoje, 03, teve a participação do prefeito de Natal, Carlos Eduardo e da primeira dama e secretária Municipal de Políticas para as Mulheres, Andréa Ramalho. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Natal, Dom Jaime Vieira. Pela comemoração do Ano Mariano, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada para o altar pelas mãos dos atores que encenam o martírio de Cunhaú e Uruaçu.

Centenas de pessoas compareceram à celebração pela manhã. À tarde a missa é seguida por procissão, pela passagem do dia dos Mártires, padroeiros do Rio Grande do Norte e que serão canonizados pelo Papa Francisco no dia 15 próximo, em Roma. No Santuário será realizada uma vigília, iniciando na noite do sábado, 14, a partir das 21h, até às 5h, horário de início da celebração no Vaticano.

A canonização dos padres André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, junto a Mateus Moreira e outros 27 leigos, que entrarão para a lista de adoração da Igreja Católica, foi anunciada em março deste ano pelo Papa Francisco. A beatificação dos Mártires ocorreu na Praça São Pedro, Vaticano, no dia 5 de março de 2000, em celebração presidida pelo então Papa João Paulo II, hoje, São João Paulo II. Cerca de mil brasileiros participaram daquela celebração, e este ano partem caravanas rumo à Roma para a canonização. A partir daí, passam a ser chamados de santos.

PMN/Assecom