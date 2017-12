Prefeita solicita ao Ministério da Justiça envio de tropas federais para Mossoró

A prefeita Rosalba Ciarlini mandou carta ao Ministro da Justiça, Torquato Jardim, relatando que o problema de segurança pública que está ocorrendo no Rio Grande do Norte atinge fortemente Mossoró, segunda maior cidade do Estado. Na Carta a prefeita pede maior contingente das tropas federais no RN para que Mossoró receba reforço.

A prefeita argumenta que Mossoró não foi incluída nesse plano emergencial e que possui cerca de 300.000 habitantes, é uma região metropolitana, considerada recentemente pelo próprio governo federal, a capital do semiárido brasileiro e está sofrendo com a paralisação da polícia militar no estado e o avanço da violência.

Muito embora a prefeitura tenha determinado o aumento da carga de trabalho de sua guarda municipal, com patrulhamento 24 horas por dia, rondas, combustível extra para esse esforço (e isto só foi possível por estar em dia com os salários desses servidores e diárias operacionais), é sabido que o alcance das ações possíveis de uma guarda municipal não substitui sem se nivela ao das polícias militar e civil. Portanto, não é justo que uma cidade-polo como Mossoró fique desamparada e amedrontada uma vez que o governo federal determinou a chegada da Força Nacional no estado e esta não chegou à nossa cidade.

A prefeita espera sensibilidade do ministério da justiça, bem como do governo do estado para encontrar caminhos com urgência no envio de tropas e outras medidas de segurança que tranquilizem a população.

O pedido de reforço foi encaminhado também ao governo do Estado para que Mossoró seja contemplada com as tropas federais que já chegaram no RN.