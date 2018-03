Prefeita pede celeridade em projeto de iluminação e construção de passarelas em Mossoró

A prefeita Rosalba Ciarlini cumpriu agenda administrativa em Natal na quarta-feira (21). Em visita ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o objetivo foi acompanhar o projeto de iluminação e construção de três passarelas no Complexo Viário da Abolição e solicitar agilidade para o início das obras.

“Estamos aqui para acompanhar o andamento do processo para início das obras o quanto antes. São iniciativas muito importantes para garantir a segurança de quem trafega pelo Complexo Viário. Com relação à iluminação, o projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a partir de acordo firmado em audiência com a superintendência do DNIT”, informa a prefeita.

A obra compreende os 17 quilômetros de extensão da BR 304. O investimento é da ordem de R$ 6,3 milhões. O projeto contempla a instalação de 524 postes, com aproximadamente 900 luminárias de LED.

Também está em fase licitatória o processo para construção das três passarelas. De acordo com o estudo técnico, as passarelas serão construídas nos bairros Nova Betânia, Ouro Negro e Sumaré, respectivamente, no acesso à rua João Marcelino, proximidades do Terminal Rodoviário e nas proximidades do bairro Dom Jaime Câmara.