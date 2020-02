Prefeita participa de reunião com Gol Linhas Aéreas para captar novos voos

Com a comprovação da viabilidade da linha aérea com voos saindo diariamente de Mossoró, que registrou mais de 35 mil passageiros desde a reabertura do Aeroporto Dix-sept Rosado, a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico deu início a busca de uma nova empresa.

Na tarde desta quinta-feira, 6, a Prefeita Rosalba Ciarlini, participará de uma reunião com a direção da Gol Linhas Aéreas, em São Paulo, para solicitar a implantação de mais uma linha integrando Mossoró à malha aérea nacional.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, que nos últimos dias participou de um treinamento de agentes de viagens e operadoras de turismo em várias cidades do Sul e Sudeste do Brasil, como etapa de uma campanha junto com a Azul Viagens e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), em Campinas (SP).

“A média de ocupação dos voos ao longo do segundo semestre de 2019 aproximou-se dos 80%, o que é muito representativo. Por isso, além da Azul, também procuramos outras empresas, como a Gol Linhas Aéreas”, frisa a Prefeita Rosalba Ciarlini.

Portal Prefeitura