Prefeita eleita Rosalba Ciarlini reúne vereadores

A prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, reuniu pela primeira vez os vereadores que deverão constituir sua base aliada na Câmara Municipal de Mossoró. O encontro aconteceu no Sítio Cantópolis e contou com a presença dos atuais vereadores que apoiaram sua eleição e os que foram eleitos para o próximo mandato, a partir de janeiro de 2017.

Rosalba fez uma exposição de suas expectativas em relação ao seu quarto mandato frente à prefeitura de Mossoró e falou das dificuldades que certamente encontrará por conta da situação calamitosa em que se encontra o município. Pediu o apoio e a compreensão de todos nesse trabalho que será iniciado a partir de 1º de janeiro do próximo ano e mostrou confiança no esforço administrativo que realizará, contando com o apoio da população mossoroense.