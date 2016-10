Preço da cesta básica mossoroense caiu 0,24% em setembro

O preço da cesta básica em Mossoró apresentou queda de 0,24% em setembro deste ano em comparação com o mês anterior. A diminuição no custo dos alimentos foi revelada por uma pesquisa do Núcleo de Indicadores Socioeconômicos (NISe), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo (SEDAT).

Em setembro deste ano, o custo médio da cesta foi de R$ 328,66. Em agosto, o valor da cesta era de R$ 329,45. Para p cálculo, são considerados os preços de 21 produtos de consumo básico para alimentar uma pessoa adulta durante 30 dias.

Em termos reais, o pacote básico de alimentação ficou R$ 0,79 mais barato, entre os meses de agosto e setembro. Esta foi a terceira queda consecutiva no preço da cesta.

A pesquisa foi realizada no período de 25 a 29 de setembro deste ano em quatro grandes redes de supermercados de Mossoró, considerando as cinco regiões (Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro).

De acordo com o NISe, um dos fatores que mais influenciaram para o declínio do valor da cesta básica em setembro pode ser explicado pela queda no preço médio do setor de alimentação. Dos três setores que subdividem a pesquisa (alimentação, carnes e frios, legumes e frutas), apenas o primeiro sofreu decréscimo em seu preço.

Alimentação

Setor com mais produtos da pesquisa (12), reúne os principais produtos para compor a cesta, como os cereais e produtos de alimentação básica. O preço médio deste setor diminuiu 4,03% em relação ao mês de agosto.

Destaque para o feijão e macarrão, que obtiveram variações substanciais, contribuindo para a queda de preço nesse setor (-14,62% e -13,94% respectivamente).

Carnes e frios

O setor de carnes e frios, que tem o maior peso no preço da cesta, é composto por três produtos indispensáveis na cesta básica do consumidor. Em setembro, o preço médio do setor encareceu em relação a agosto, com apenas o valor do frango congelado em alta, o que justifica o preço médio ter variado pouco.

A carne bovina que custava R$ 76,19 passou para R$ 75,67. Já o frango congelado apresentou variação positiva de 12,88%, passando de R$ 22,45 para R$ 25,91. Terceiro item que compõe o setor de carnes e frios, a salsicha apresentou a maior variação negativa de todo o setor (-3,07%), passando de R$ 7,23 para R$ 7,00.

Legumes e frutas

No setor de legumes e frutas, houve aumento no preço médio em relação ao mês anterior. Em agosto, o preço deste setor foi de R$ 56,50. Em setembro, subiu para R$ 59,96.

Destaque para o tomate que variou em -19,80% no período de julho/agosto, e neste período (agosto/setembro) apresentou uma variação positiva de 24,15%. Essa oscilação pode ser explicada pelos períodos de safra e entressafra.

Aquisição da cesta

De acordo com a pesquisa, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta básica também apresentou retração. Em setembro, foram necessárias 82 horas e 17 minutos (19 minutos a menos na comparação com agosto). Essa informação é com base na relação entre salário mínimo (R$ 880,00), horas trabalhadas por mês (220h) e o preço médio da cesta mensal (R$328,66).

Quando se compara o custo da cesta básica com o salário mínimo liquido (R$ 809,60), ou seja, após o desconto previdenciário (8%), a pesquisa observa que o trabalhador assalariado residente em Mossoró precisou direcionar 40,60% da sua renda básica para a aquisição dos produtos básicos de alimentação, uma porcentagem menor do que o apresentado no mês anterior (40,69%).