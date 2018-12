Pré-selecionados do Residencial Mossoró começam a entregar documentação

A prefeitura de Mossoró começou a receber a documentação dos pré-selecionados para o Conjunto Mossoró, através do Programa Minha Casa, Minha Vida. As 300 pessoas pré-selecionadas para a primeira etapa do Residencial devem procurar a Secretaria de Infraestrutura, das 8h às 13h.

“O atendimento está sendo realizado através de agendamento, conforme a quantidade pessoas que está na lista. Vamos seguir com esse atendimento até a gente conseguir atender as 300 famílias beneficiadas”, falou a assistente social da Secretaria de Infraestrutura, Angélica Ribeiro.

A assistente social explica que a partir do momento que a Secretaria de Infraestrutura pega a documentação dos pré-selecionados, é formulado um dossiê, que é enviado para a Caixa Econômica pra que seja avaliado pelo banco. A Caixa então informa se a pessoa está ou não aprovada para o financiamento do apartamento.

“Há 4 anos eu esperava essa benção e graças a Deus eu fui selecionada e vou conseguir receber esse apartamento. Tô muito feliz!”, disse Cleidimar Freitas, doméstica.