PRB retira candidatura de Flávio Rocha à presidência

O empresário Flávio Rocha, dono da rede de lojas de varejo Riachuelo, não será mais candidato ao Palácio do Planalto. O anúncio foi feito na sexta-feira (13) pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), legenda pela qual o empresário almejava chegar à presidência da República.

Através de nota, a sigla afirmou que “há um entendimento claro de que o País não pode flertar com os extremos e, por isso, mais do que nunca durante todo o processo, é fundamental que as forças de centro se unam num único projeto”.

O PRB faz parte do bloco de partidos reunidos em torno do DEM, como PP, PSC e Solidariedade, grupo que ficou conhecido como “centrão”. Juntas, as legendas buscam uma candidatura de centro-direita para rivalizar com ascensão de nomes como o de Jair Bolsonaro, do PSL, e Ciro Gomes, do PDT.