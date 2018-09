Prazo para solicitar 2ª via do título de eleitor vai até quinta (27)

A segunda via do título de eleitor pode ser solicitada apenas até esta quinta-feira (27). O pedido deve ser protocolado por quem está em dia com a Justiça Eleitoral. no cartório eleitoral da zona em que está inscrito.

O prazo termina exatamente 10 dias antes do primeiro turno das eleições gerais. No entanto, não é obrigatório apresentar o título no dia 7 de outubro, já que um documento de identificação com foto, como a identidade, a carteira de trabalho ou o passaporte, podem ser utilizados.

Quem já fez o recadastramento biométrico também pode optar por apresentar o documento digital, chamado de e-Título. O aplicativo, disponível para download por iOS ou Android, permite que a cédula seja acessada por smartphones, além de informar o local de votação do usuário. Essas informações também podem ser verificadas na área “serviço para o eleitor”, na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).