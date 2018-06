Prazo para fazer alistamento militar termina em 30 de junho

Jovens brasileiros – inclusive homens transexuais – que completam 18 anos até 31 de dezembro deste ano devem fazer o alistamento militar até 30 de junho. A inscrição pode ser feita na Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima ou pela internet (saiba como).

Se o jovem prefere fazer o alistamento presencialmente nas juntas militares ligadas às prefeituras ou ao Governo do Distrito Federal, pode fazer uma busca no site para descobrir onde fica a mais próxima de sua residência. Em seguida, basta comparecer ao local com certidão de nascimento ou documento de identidade (RG), comprovante de residência e uma foto 3×4 recente, de frente e sem retoques.

Quem optar pelo alistamento on-line é só registrar-se no portal das Forças Armadas, informar se pertence a alguns dos casos especiais apontados na página, fazer login ou cadastro com CPF e senha do Brasil Cidadão.

Governo do Brasil