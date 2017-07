Povo em festa na chegada de Dom José – Wilson Bezerra

São momentos alucinantes de um povo que se sente gratificado com a dádiva da vida, em especial quanto ao sentimento religioso, ao receber a visita em sua terra de um clérico sob o qual são determinantes a fé cristã.

Nesse entusiasmo fascinante o povo mossoroense como sempre acolhedor, ansiosamente aguarda a chega do sacerdote Dom José.

Era notícia veiculada na edição de O Mossoroense de 31 de outubro de 1923, numa fase em que a população guardava ansiosa para auscultar genuflexo, o insigne Pastor que vinha em missão religiosa da cidade de Assú, cumprindo determinação superior para pregar o evangelho em outra região, no caso Mossoró. S. Excelência Revma.

Dom José Pereira Alves, veio da cidade do Assú em missão especial de receber o calor humano dos Mossoroense e retribuir a colaboração que o povo de Mossoró fizera onde este residia isto foi assim uma troca de parceria entre o corpo religioso.

Desde o momento em que se anunciava a visita pastoral os féis se entrelaçaram numa corrente de exultação e alegria em ter satisfação de recepcionar o admirável sacerdote, estimado pelos rio-grandenses.

Prestar recepção é o requisito indispensável de reconhecimento por relevantes serviços que tenha ou venha prestando esse religioso que acaba de mostrar-se à cidade para grandeza de todos.

Muitos mossoronses formavam comissões, iam até a cidade do Assú para manifestar-lhe reconhecimento e gratidão por tão relevantes compromisso religioso do sacerdote Dom José pela efetiva ação pastoral.

A movimentação dos fiéis foi intensa. Comissões se veiculam à entrada da cidade para receber o visitante, cujo transporte que o conduzia chega à Praça dos Fernandes onde aguarda grande massa popular que o recebe com fogos e repica de Sinos na Igreja.

Sua Excelência Dom José paramenta-se na casa do empresário M.F. do Monte depois apresentou-se ao público religioso que o aguardava na matriz da cidade. A palavra oficial ao ilustre visitante coube ao deputado Rafael Fernandes politico da região que manifestou o contentamento do povo a tão distinta figura clerical que de certo fortifica o sentimento religioso de todos.