Potiguares conquistam 71 medalhas na 13ª Paralimpíadas Escolares

Durante três dias de competições intensas, atletas de todo o Brasil estiveram focados na 13ª edição das Paralimpíadas Escolares, entre os dias 20 e 22 de novembro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A delegação do Rio Grande do Norte encerrou a competição no 12º lugar do ranking geral, com 71 medalhas conquistadas (29 de ouro, 23 de prata e 19 de bronze).

Os melhores desempenhos dos potiguares foram no atletismo (conquistando 30 medalhas, sendo 18 douradas) e na natação (garantindo 38 medalhas, sendo 10 de ouro). Este foi o maior evento para atletas com deficiência em idade escolar, e reuniu por três dias mais de 1.200 competidores em 12 modalidades. Confira o quadro geral de medalhas:

ATLETISMO

18 OURO

09 PRATA

03 BRONZE

NATAÇÃO

10 OURO

13 PRATA

15 BRONZE

BOCHA

01 OURO – BC2

01 BRONZE – BC3

TÊNIS DE MESA

01 PRATA POR EQUIPE

01 BRONZE INDIVIDUAL

TOTAL: 71 MEDALHAS

29 OUROS

23 PRATAS

19 BRONZE

Brasil de Fato