Potiguar de Mossoró Vence Palmeira e Estreia com Vitória No Estadual 2019

Com a vitória na estreia, o Potiguar assume a liderança da Copa Cidade do Natal

Na próxima rodada, o Potiguar vai enfrentr o América-RN. O jogo será realizado no domingo (13), às 16h, na Arena das Dunas, em Natal. Antes, o Palmeira volta a jogar no próximo sábado (12), quando recebe o ABC no Estádio Nazarenão, em Goianinha. A partida está marcada para as 16h.

Foto: Divulgação / FNF