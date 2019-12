Potiguar conquista medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos Escolares

O potiguar Wesley Mesquita garantiu a medalha de bronze na prova do hexatlo dos Jogos Sul-Americanos Escolares. O atleta natural de Cerro Corá, que já é considerado uma promessa do atletismo potiguar e nacional, dividiu o pódio com o chileno Sebastian Saleh, que conquistou a prata, e o uruguaio Edgar Rosabal, que agarrou o ouro. Realizados entre 3 e 7 de dezembro, em Assunção, no Paraguai, essa é a maior competição escolar do continente, contando com equipes de 10 países, formadas por 1.500 atletas com idades entre 12 e 14 anos.

A delegação brasileira levou 222 pessoas para Assunção, sendo 168 atletas e 54 técnicos, oficiais, dirigentes e gestores. O Brasil competiu nas 11 modalidades, ao lado de equipes da Argentina, Bolívia, Bonaire, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Uruguai. Os Jogos Sul-Americanos Escolares são organizados pela CONSUDE, uma entidade sul-americana que reúne os Ministérios de Esporte e Cultura do continente.

Edição: Isadora Morena