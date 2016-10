Possibilidade de privatização da Caern será discutida em audiência na Assembleia Legislativa

A possibilidade de privatização de empresas públicas como a Caern pelo Governo do Estado será um dos assuntos debatidos em audiência pública, nesta quarta-feira (05), proposta pelo deputado Fernando Mineiro (PT). Com o tema “Programa de Parcerias de Investimentos, Caern e Saneamento Básico de Natal”, a atividade terá início às 15h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

De acordo com notícias veiculadas na mídia, o Executivo tem interesse em incluir a Caern ao pacote de privatizações do Governo Federal – o chamado Programa de Parcerias de Investimentos – para repor os saques do Fundo Financeiro do RN (Funfir). Para Mineiro, a audiência é necessária para que se conheça a “real intenção do Governo do Estado diante dessas informações e em que estágio está a adesão ao PPI”.

Foram convidados(as) para a audiência o diretor-presidente da Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), Marcelo Saldanha Toscano; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgotos e Meio Ambiente no RN (SindÁgua/RN), Alberto Silva de Moura; o presidente da Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Município de Natal (Arsban), Cláudio Henrique Pessoa Porpino; a presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes /RN), Maria Geny Formiga de Farias; e o secretário Estadual da Administração e dos Recursos Humanos (Searh), Cristiano Feitosa Mendes.