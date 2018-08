Portugal divulga convocação sem CR7 para Liga das Nações

O atacante Cristiano Ronaldo é a grande ausência da lista de convocados anunciada nesta sexta-feira pelo técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, para as partidas contra Croácia, em amistoso, e Itália, pela Liga de Nações.

A primeira convocação portuguesa após derrota para o Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo não conta com o craque da equipe a pedido do mesmo, que soliticou dispensa das duas próximas partidas. O pedido foi aceito pelo treinador.

A atual campeã da Eurocopa enfrenta a vice-campeã mundial em amistoso no dia 6 de setembro, no estádio de Algarve. Quatro dias depois, a adversária será a Itália, no Estádio da Luz, em Lisboa, pela primeira rodada do grupo 3 da Liga das Nações.

Confira a convocação da seleção de Portugal:.

Goleiros: Beto (Goztepe-TUR), Cláudio Ramos (Tondela-POR) e Rui Patrício (Wolverhampton-ING).

Defensores: Cédric Soares (Southampton-ING), João Cancelo (Juventus-ITA), Luis Neto (Zenit-RUS), Mário Rui (Napoli-ITA), Pedro Mendes (Montpellier-FRA), Pepe (Besiktas-TUR), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund-ALE), e Rúben Dias (Benfica-POR).

Meias: Bruno Fernandes (Sporting-POR), Gedson Fernandes (Benfica-POR), Pizzi (Benfica-POR), Renato Sanches (Bayern de Munique-ALE), Rúben Neves (Wolverhampton-ING), Sérgio Oliveira (Porto-POR) e William Carvalho (Betis-ESP).

Atacantes: André Silva (Sevilla-ESP), Bernardo Silva (Manchester City-ING), Bruma (RB Leipzig-ALE), Gelson Martins (Atlético de Madrid-ESP), Gonçalo Guedes (Valencia-ESP) e Rony Lopes (Monaco-FRA).

