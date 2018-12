Portugal consome 20% do bacalhau capturado no mundo

Em Portugal, as vendas de bacalhau podem superar as seis mil toneladas no mês de Dezembro. Mesmo com alguma retracção no consumo por parte das famílias, as vendas do produto são compensadas pela indústria hoteleira e pelo Turismo. O país enfrenta ainda a competição mundial , cada vez mais forte.

O mercado português é o que mais consome bacalhau salgado no mundo, o equivalente a 20% de todo o bacalhau capturado a nível mundial. O consumo é de cerca de 70 mil toneladas de bacalhau salgado por ano, sendo que cerca de 70% do pescado consumido é importado da Noruega, sendo o único país da Europa que consome mais bacalhau do que salmão, segundo o Conselho Norueguês da Pesca.