Porto de Natal receberá nove navios com equipamentos eólicos em 2017

Está em operação no Porto de Natal, trazendo equipamentos eólicos, o navio Aliança Energia, que em 31 de agosto do ano passado já tinha atracado também no Porto de Natal trazendo outras peças de eólica para usinas do próprio Rio Grande do Norte. Tem sido constante o recebimento de equipamentos eólicos pelo Porto de Natal também para outros Estados, como Bahia e Piauí, além de outros tipos de cargas de grande porte para a Paraíba.

O Diretor-Presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) ressalta que “as águas calmas do Rio Potengi facilitam a operação de cargas complicadas”. Vale ressaltar que a retirada dos equipamentos do porto em carretas, também ocorrem da melhor maneira possível, sempre pela madrugada, a fim de não causar transtorno ao trânsito de veículos no período diurno.

O Rio Grande do Norte é o Estado com a maior potência instalada em energia eólica no Brasil. Essa potência ultrapassou 2 Gigawatts (GW) em meados de abril do ano passado. O Estado foi o primeiro do país a superar a marca de 2GW em potência eólica. Há aproximadamente 2 mil turbinas eólicas distribuídas por quase 100 usinas em todo o Estado.

Até o final de 2017, outros oito navios com equipamentos eólicos estão programados para atracar no Porto de Natal.