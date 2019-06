Por unanimidade, TSE cofirma mandato de Beto Rosado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou o nome do deputado federal, Beto Rosado (PP), como eleito nas eleições de 7 de outubro, por 6 votos a zero.

A confirmação do mandato de Beto Rosado, acontece através comprovação de que o candidato a deputado federal, Kerinho (PDT) fez a entrega de toda documentação no dia 14 de agosto deste ano, portanto, dentro do prazo estabelecido pela legislação eleitoral.

Com os votos de Kerinho validados, Beto Rosado tem a eleição confirmada e Fernando Mineiro, do PT, vai para a primeira suplência de seu partido.