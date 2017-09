Popular assassinado em Governador Dix-sept

Popular foi assassinado no município de Governador Dix-sept Rosado, em frente ao mercado público municipal. A vítima identificada até o momento como “Sandoval” foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e morreu no local.

Sandoval, que se encontrava em uma casa de jogo, era cambista do jogo do bicho e foi alvejado com vários tiros, morrendo em via pública. Testemunhas relataram para a polícia que quando os atiradores chegaram e passaram a atirar, Sandoval tentou fugir, ainda correu, mas foi alvejado e tombou sem vida no meio da rua.

A Polícia Militar foi ao locar do crime e fez o Trabalho de Isolamento de Local de Crime, enquanto aguarda a chegada da equipe de plantão no Itep. Somente após esse procedimento é que o corpo poderá ser removido.

Ainda não se conhece o motivo do crime.