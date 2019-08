População participa de ações em comemoração ao Dia Mundial do Pedestre

A Secretaria de Mobilidade Urbana, através da Unidade de Educação para o Trânsito, está promovendo durante toda esta quinta-feira, 8, ações de conscientização em comemoração ao Dia Mundial do Pedestre.

O trabalhador autônomo, Rivaldo Bezerra, parabenizou a equipe pela iniciativa. “Esse tipo de trabalho educativo é muito importante para orientar e conscientizar o motorista para o respeito com o pedestre”, comenta.

Realizadas em diferentes pontos da cidade, a mobilização tem como objetivo chamar atenção da população para a segurança no trânsito, lembrando que todos são pedestres. Responsável pela Unidade de Educação para o Trânsito, a pedagoga Maribel Oliveira, explica que as ações também visam alertar a população para a importância do uso da faixa de pedestre para fazer a travessia de ruas e avenidas. “O objetivo principal das ações é alertar a população de que no trânsito o sentido é a vida. Quando se fala em trânsito, sempre se dá muita ênfase ao carro, mas precisamos lembrar que todos somos pedestres”, frisa.

As 6h30 da manhã, a equipe da secretaria de trânsito realizou a ação educativa com alunos, professores, pais dos alunos da Escola Municipal Dinarte Mariz, e demais pessoas que utilizam diariamente a faixa de pedestres localizada na frente da loja L.E. Pneus, na Avenida Presidente Dutra.

Outro ponto da cidade contemplado pelas ações foi a faixa de pedestres da Rua Coronel Gurgel, ao lado da Loja Feminina. Neste momento, a ação ganhou o reforço de uma equipe do Samuzinho. A secretária do Núcleo de Estudo de Urgência (NEU), do SAMU, Andrea Michele, fala sobre a participação de crianças na ação. “A participação de crianças chama mais atenção da população, principalmente, dos familiares, além de fixar mais nas próprias crianças essa ideia da segurança no trânsito”, ressalta.

Durante essa ação, a auxiliar de produção Maria Cláudia, que passava pelo local, fez questão de participar da mobilização, por julgar de extrema importância esse alerta em relação a segurança do pedestre. “Ainda é muito difícil os motoristas respeitarem os pedestres que tentam atravessar as ruas, mesmo quando utilizamos as faixas”, comenta.

A Unidade de Educação para o Transito também realizará ação com idosos, às 16h, na faixa localizada na Avenida Rio Branco, por trás do Supermercado Rebouças, próximo a rotatória no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Prudente de Morais.

Em todos os pontos foram distribuídos bonés e panfletos sobre Segurança no Trânsito e com dicas para ser um bom pedestre.

Portal Prefeitura