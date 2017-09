Policial Militar recebe homenagem do Ministério Público do RN

Na manhã desta sexta-feira (22), aconteceu na sede do Ministério Público do RN, no bairro da Candelária, zona Sul de Natal, uma homenagem ao Cabo PM Mário Pinheiro de Lima, morto no mês de Junho deste ano.

Na ocasião, o Procurador Geral da Justiça, Eudo Rodrigues Leite, inaugurou o auditório do MP, que agora leva o nome do Cb Pinheiro.

O Comandante Geral da PMRN Coronel Osmar José Maciel de Oliveira esteve presente no ato, que também contou com a presença de policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais – BOPE (unidade onde o policial serviu), e de Policiais do Grupo de Atuação de Representação ao Crime Organizado – GAECO.