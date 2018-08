Policial Militar é assassinado durante assalto a ônibus universitário em Caraúbas

Criminosos assassinaram o Policial Militar Ildonio José da Silva, de 43 anos, durante assalto a um ônibus que transportava estudantes universitários na cidade de Caraúbas na noite da quinta-feira, 16 de agosto. O PM estava a caminho da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), onde cursava Administração.

O ônibus foi interceptado por cerca de seis assaltantes entre as cidades de Caraúbas e Govenador Dix-Sept Rosado. Os bandidos atiraram contra o veículo e fizeram o motorista desviar da RN 117 para uma estrada carroçável de acesso ao Sitio Livramento.

Testemunhas informaram que, quando os criminosos tentaram invadir o ônibus, o PM Ildonio sacou a pistola e mandou que os estudantes deitassem, mas os estudantes pediram que ele não reagisse.

Os bandidos identificaram que Ildonio José era policial, o retiraram de dentro do ônibus e o executaram com um tiro de escopeta na cabeça.

Após matar o PM, a quadrilha realizou arrastão entre os estudantes e fugiu pelo matagal. Os assassinos também levaram a arma do policial.

Os investigadores suspeitam que os bandidos que assassinaram o PM sejam os mesmos que vem praticando assaltos a veículos na região.

Velório e sepultamento

Ildonio José da Silva era natural de Mossoró, casado e tinha dois filhos. Ele era lotado no 12º BPM sediado em Mossoró e estava servindo na 3ª Companhia de Polícia Militar em Caraúbas.

O velório do PM será realizado em Caraúbas, na Capela Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua Aparício Carlos Fernandes, próximo ao hospital, no Bairro Sebastião Maltez, até as 11h.

À tarde, a partir das 13h, Ildônio será velado em Mossoró, na Assembleia de Deus Liberdade II, localizada na Avenida Antônio Bento, no bairro Dom Jaime Câmara. Às 16hs terá início do percurso até o Cemitério Novo Tempo, onde acontecerá o sepultamento.