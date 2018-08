Policial Militar é assassinado a tiros em Mossoró

O Policial Militar Alan Daniel Duarte Souza, de 26 anos, foi assassinado a tiros na noite do domingo, 12 de agosto, em Mossoró. O crime aconteceu por volta das 23h no bairro Barrocas. O PM era lotado no 9º Batalhão de Policia, em Natal.

Alan Daniel estava afastado das suas funções e morando na casa da mãe, no bairro Baixinha, em Mossoró, para tratamento de saúde.

De acordo com relatos de testemunhas, o PM foi atacado na rua Sargento Ladislau, ao lado da praça do bairro Barrocas, mas correu e caiu na Avenida Alberto Maranhão.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime e nem qual a identidade dos assassinos.