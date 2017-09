Policiais militares participam de curso sobre violência doméstica em Mossoró

Profissionais que compõem a rede especializada de atendimento às mulheres em situação de violência, dentre eles os policiais militares do 2ºBatalhão, participaram de curso sobre violência doméstica. A formação aconteceu na última segunda e terça-feira, 25 e 26, na Biblioteca Ney Pontes Duarte em Mossoró, e foi promovida pelo Departamento de Serviço Social da UERN.

O curso foi ministrado pelas professoras doutoras Fernanda Marques de Queiroz e Joana Darc Lacerda Alves Felipe. Além dos PMs, participaram da capacitação equipes da Guarda Civil, Juizado de Violência Doméstica, representante do Centro de Referência à Mulher e Agentes da Delegacia da Mulher (DEAM). Também marcaram presença universitários, psicólogos e assistentes sociais que atuam na área.

Para o Major Maximiliano Fernandes, comandante do 2ºBPM, a ação é importante no sentido de somar esforços e compartilhar conhecimentos para garantir mais qualidade no atendimento à população.

“Sabemos que toda violência é consequência de vários fatores, logo, as providências preventivas e repressivas precisam chegar com a maior eficácia na assistência à mulher ameaçada ou violentada”, comentou o oficial.