Policiais do Grupamento de Apoio à Vida realizam curso no Rio de Janeiro

Estágio de Atendimento Pré-Hospitalar Tático foi promovido pelo Exército Brasileiro na cidade do Rio de Janeiro

Na última semana, dois policiais militares integrantes do Grupamento de Apoio à Vida (GAV) realizaram um curso de atendimento pré-hospitalar tático na cidade do Rio de Janeiro.

O Estágio de Atendimento Pré-Hospitalar Tático foi promovido pela Escola de Sargentos de Logísticas do Exército Brasileiro e destinado para militares das Forças Auxiliares de sete Estados.

Ministrado para 29 militares dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Maranhão, o curso foi realizado em uma semana com as atividades intensificadas em instruções de atendimento pré-hospitalar, técnicas especiais para acessar e transportar feridos em operações militares e progressões no terreno.

Os Sargentos Marivânia de Souza Silva e Antônio Daniel de Santana Filho foram representando a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.