Policiais civis e servidores do ITEP e da Sesed paralisam atividades nesta terça-feira

Os policiais civis, os servidores do Instituto Técnico Científico de Polícia (ITEP) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) paralisaram atividades em todo o Rio Grande do Norte nesta terça-feira, 18 de outubro. A suspensão dos trabalhos por 24 horas é uma forma de protesto contra os atrasos salariais por parte do Governo do Estado.

Na manhã desta terça-feira, as categorias realizam ato público pelas ruas de Natal, com saída da sede do Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte (SINPOL-RN). Além dos policiais e servidores do Itep e Sesed, a paralisação conta com a adesão da Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol/RN) e da Associação dos Escrivães do RN (Assesp/RN).

Com a paralisação, apenas as delegacias de Plantão Norte e Sul de Natal e as delegacias regionais no interior do Estado continuam funcionando, absorvendo a demanda dos demais municípios. Já no ITEP e Sesed serão mantidos apenas os serviços essenciais.

“O Governo tem usado como tática fracionar os pagamentos para tentar dividir as categorias, mas, os trabalhadores que representamos têm como histórico a união e a luta constante pelos seus direitos. Com isso, todos estão convocados a participar dessa paralisação, até porque estamos lutando para que nos próximos meses não tenhamos novos atrasos e até mesmo para que tenhamos garantido o nosso 13º salário, que no momento ainda está incerto e sob risco de não ser pago”, afirma Paulo César de Macedo, presidente do Sinpol/RN.