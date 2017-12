Policiais civis do RN reduzem atendimentos para cobrar salários atrasados

Os policiais civis do Rio Grande do Norte realizam mobilização nesta quarta-feira, 20 de dezembro, para cobrar o pagamento dos salários em atraso. Em Natal, os agentes se apresentaram na Degepol ao invés de irem para as delegacias e apenas a Central de Flagrantes e a Plantão Zona Sul estarão abertas para atendimento ao público.

No interior do estado, A orientação do Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte (Sinpol-RN) é que os agentes e escrivães se dirijam para as delegacias regionais.

“O Governo do Estado ainda não apresentou nenhuma previsão de pagamento dos salários de novembro, dezembro e do 13º. Por isso, a categoria deliberou uma mobilização nesta quarta-feira para cobrar uma definição”, explica Nilton Arruda, presidente do SINPOL-RN.

Ele lembra que em reunião com os servidores, o governador Robinson Faria informou que teria dinheiro para efetuar os pagamentos nos próximos dias. “Então, se tem dinheiro em caixa ou se tem dinheiro para entrar, que o Governo defina as datas de pagamento”.

Além da questão salarial, os policiais civis cobram da Delegacia Geral uma reunião para tratar sobre o banco de horas dos Agentes e Escrivães. “A recomendação é que todos se desloquem para o prédio da Degepol às 8h, pois iremos cobrar uma reunião com o delegado-geral para tratar desses dois assuntos, que são questões urgentes a serem resolvidas”, completa Nilton Arruda.

Na terça-feira, 19, os policiais civis também participaram de uma mobilização na Assembleia Legislativa contra o projeto que pretende aumentar a alíquota da Previdência de 11% para 14%.