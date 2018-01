Policiais civis do RN encerram greve

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte encerrou nesta terça-feira, 09 de janeiro, a greve iniciada no dia 20 de dezembro. A retomada dos atendimentos foi anunciada pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) após assembleia. A categoria resolveu voltar ao trabalho devido à promessa, por parte do governo do Estado, de que os salários de dezembro serão quitados até a sexta-feira, 12.

Os policiais Civis do RN implantaram sistema de plantão, reduzindo os atendimentos em todo o estado desde o dia 20 de dezembro do ano passado, em protesto contra os atrasos salariais. atividades da Polícia Civil deverão ser normalizadas ainda nesta terça.

“Diante das propostas e de contrapropostas que o SINPOL-RN fez, a categoria entendeu por regularizar os atendimentos. Em prol da sociedade, que tem nos apoiado desde o início, decidimos dar esse voto de confiança ao Governo do Estado. Agora, esperamos que o governador cumpra com o que se comprometeu”, explica Nilton Arruda, presidente do Sindicato.

Ele ressalta, porém, que, caso na segunda-feira, dia 15 de janeiro, os pagamentos de dezembro dos ativos, aposentados e pensionistas não tenham sido concretizados, as mobilizações serão retomadas.

A Polícia Militar também reduziu a atuação em protesto contra os atrasos nos salários. Os PMs aquartelados à espera de que é o governo do RN regularize os pagamentos.

Os policiais militares reivindicam também melhores condições de trabalho, como o conserto e compra de novas viaturas, munições e coletes à prova de balas.

Por causa da paralisação das polícias, desde o dia 30 de dezembro, 2,8 mil homens das Forças Armadas vieram para o Rio Grande do Norte para reforçar a Segurança. O reforço irá permanecer no estado até o dia 12 deste mês.