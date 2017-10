Polícia prende quadrilha com drogas e arma artesanal em Mossoró

Policiais Militares do 2º Batalhão, sob o comando do Major Maximiliano Fernandes, prenderam seis suspeitos com drogas e uma arma artesanal calibre 12 em uma casa no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, na tarde do domingo, 1º de outubro.

A prisão aconteceu quando os PMs realizavam patrulhamento no bairro e suspeitaram da movimentação na residência. Na casa, foram encontrada ainda três munições intactas.

Na casa, havia seis homens: Leonardo Santos da Silva, Diego Bruno Silva de Oliveira, Cleilton Teixeira da Silva, Antônio Adson Teixeira da Silva, José Brejeiro Neto e Douglas Rafael da Silva Souza. Todos forma levados para a Delegacia de Plantão, onde foram autuados por porte ilegal de arma e posse de entorpecentes.