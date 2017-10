Polícia prende jovem envolvido em assalto à fábrica Leite do Sertão

Pouco tempo após queixa de roubo na fábrica Leite do Sertão, no Conjunto Vingt Rosado, em Mossoró, na quinta-feira, 05 de outubro, policiais militares conseguiram prender um dos envolvidos no crime. Nicolas Matheus Almeida da Silva, de 18 anos, foi capturado pelos policiais no bairro Costa e Silva. O jovem estava com uma moto com queixa de roubo e uma parte do dinheiro levado da empresa.

Com Nicolas Matheus, a polícia encontrou R$ 4 mil. Ao todo, foram roubados R$ 13 mil da fábrica.

O jovem assumiu a participação no assalto e informou que já havia repartido o dinheiro roubado com os comparsas. A motocicleta que estava com Nicolas, de placa, OWG 4978, possui queixa de roubo e foi usada no assalto.

Os policiais encaminharam Nicolas Matheus, juntamente com o dinheiro e a moto, para a Delegacia de Plantão, onde ele foi reconhecido pelo dono da motocicleta como o assaltante que levou o veículo.