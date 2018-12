Polícia prende foragido da Justiça vocalista de uma banda de forró

Condenado por roubo foi preso na Zona Norte de Natal

A equipe de policiais civis da Delegacia de Assú durante as ações da Operação 60 Horas, numa ação integrada com policiais militares do 10º. Batalhão de Polícia conseguiu capturar o foragido da Justiça Roberto Anderson da Silva, 33 anos, no último sábado (08). Ele, que possuía mandado de prisão em aberto por condenação pelo crime de roubo majorado, foi preso no bairro Gramoré, Zona Norte de Natal.

O serviço de inteligência da Delegacia de Assú localizou o foragido na cidade de Natal e descobriu que ele atuava como vocalista de uma banda de forró. Ao ser abordado pelos policiais, o foragido se entregou sem esboçar nenhuma reação.

SE SEDIA/ASSECOM