Polícia prende dupla armada em moto no Centro de Mossoró

A Polícia Militar (PM) prendeu dois jovens no Centro de Mossoró na manhã desta sexta-feira, 06 de janeiro. A dupla estava em uma moto Bros vermelha, com placa NNY 9745, e tentou fugir de uma abordagem policial, mas acabou caindo da moto. Quando os policiais revistaram os jovens, encontraram um revólver calibre 38 com um deles.

Jackson Matheus da Silva Moura, de 18 anos, pilotava a moto. Também foi preso Leonardo Binda da Silva, de 21 anos, que ocupava a garupa e portava a arma com cinco munições intactas. Ambos moram no bairro Barrocas.

Na tentativa de fugir da abordagem, os dois jovens bateram em uma caminhonete Amarok e caíram. Na queda, a dupla sofreu lesões e foi encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia.