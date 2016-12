Polícia Militar recupera veículos roubados em cidades do Rio Grande do Norte

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte recuperou, nesta quarta-feira (7), veículos com registro de roubo em cidades do Estado. As ações aconteceram em Mossoró, região Oeste, e João Câmara, no Agreste Potiguar.

Em Mossoró, o Grupo Tático Operacional (GTO) do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) realizava patrulhamento na zona Rural da cidade quando receberam a informação de que criminosos estariam escondidos em uma residência da região. Ao chegaram no local, os PMs encontraram um carro e duas motocicletas, todas com registro de roubo.

Já em João Câmara, os policiais recuperaram uma caminhonete que estava abandonada no bairro São Francisco. Ela era de propriedade de um trabalhador rural e havia sido roubada no dia anterior.

Os veículos foram levados para delegacias da cidade para serem devolvidos aos respectivos donos.

Veículorecuperado em JoãoCâmara