Polícia Militar recebe novos equipamentos e viaturas

Na manhã desta segunda-feira (12), a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte recebeu novos equipamentos e viaturas.

Adquiridos através da Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, os equipamentos e viaturas foram entregues durante solenidade realizada na Escola de Governo, em Natal. Na ocasião, foram entregues pistolas, munições, coletes balísticos, capas de colete, coturnos, bombas de efeito moral, viaturas, dentre outros.

Participaram a Governadora do Estado, Fátima Bezerra, o Secretário Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), Coronel RR PM Araújo Silva, o Comandante Geral da PMRN, Coronel PM Alarico, demais autoridades civis e militares.

PM/Assecom