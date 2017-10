Polícia Militar realiza solenidade para entrega de medalhas em Mossoró

Polícia Militar

Na tarde do último sábado (30), o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do RN, Coronel PM Osmar José Maciel de Oliveira, agraciou policiais militares lotados nos Batalhões sediados na Cidade de Mossoró com a Medalha do Mérito Operacional, condecoração que premia os militares que se destacam no desempenho de suas atividades na área operacional.

O evento aconteceu no Teatro Dix-Huit Rosado, e também condecorou personalidades civis com a Medalha Amigos da Polícia, por terem contribuído de forma significativa com a segurança pública da região Oeste Potiguar.

Além do Comandante Geral da PMRN, também estiveram presentes na solenidade a Exmª Secretária de Segurança Dra. Sheila Freitas, o Sub Comandante da PMRN, Coronel Lenildo Sena, o Comandante do Comando de Policiamento Regional 01, Coronel Elyause Moreira Júnior, o Comandante do Policiamento do Interior, Coronel Wellington Arcanjo, o Comandante do 12º Batalhão, Tenente Coronel Humberto Pimenta, o Comandante do 2º Batalhão, Major Maximiliano Luiz, dentre outras autoridades civis e militares, e familiares dos condecorados.

PM/Assecom